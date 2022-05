Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit enfin le bout du tunnel pour Milinkovic-Savic !

Publié le 5 mai 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Après plusieurs échecs, Leonardo pourrait rafler la mise pour Sergej Milinkovic-Savic, enfin prêt à quitter la Lazio. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple pour le directeur sportif du PSG...

Arrivé sur la pointe des pieds en 2015, Sergej Milinkovic-Savic n’a pas mis longtemps à s’affirmer comme un pilier de la Lazio et l’une des grandes stars de Serie A. Cela n’a pas échappé à Leonardo, qui avait tenté de le recruter à l’AC Milan, puis au Paris Saint-Germain lors de son retour en 2019. La presse italienne a même expliqué qu’il est passé tout près du bout lors de l’hiver 2020, avec la crise du Covid-19 qui a finalement fait tomber à l’eau ce transfert. Parallèlement, le président Claudio Lotito a toujours été un négociateur des plus tenaces, réclamant des montants particulièrement élevés pour l’international serbe. La situation aurait toutefois radicalement changé ! La presse italienne assure depuis quelques semaines que Milinkovic-Savic et la Lazio se sépareront à la fin de la saison, avec Leonardo qui serait toujours en bonne position pour l’attirer au PSG.

Enfin la bonne pour Leonardo ?

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le club romain va devoir rééquilibrer ses comptes lors du mercato estival et plusieurs ventes ont déjà été engagées, avec Vedat Muriqi ou encore Gonzalo Escalante. Il faudra obligatoirement y ajouter un gros transfert et Sergej Milinkovic-Savic semble être le candidat parfait, puisqu’il possède actuellement la plus grande valeur sur le marché dans l’effectif de la Lazio. Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 70M€, mais Claudio Lotito serait vraisemblablement disposé à descendre jusqu’à 60M€ selon Tuttosport . A noter que son agent Mateja Kezman aurait déjà rencontré plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain.

L’AC Milan, le nouveau riche qui veut s’offrir Milinkovic-Savic