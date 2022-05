Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse étrangère sur Riyad Mahrez !

Publié le 5 mai 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2023, Riyad Mahrez serait l’une des grandes cibles du Paris Saint-Germain, qui avancerait à grands pas dans ce dossier.

Le visage du Paris Saint-Germain va beaucoup changer la saison prochaine. Après l’énième échec en Ligue des Champions, les propriétaires du PSG préparent d’énormes changements et cela va également passer par Mauricio Pochettino, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Plusieurs cadres pourraient également partir, et cela semble être le cas d’Angel Di Maria, dont le contrat se termine le 30 juin prochain. Arrivé en 2015, l’Argentin a été l’un des piliers du PSG ces dernières années et pour le remplacer un gros coup serait à l’étude, avec Riyad Mahrez.

Le PSG double l’AC Milan