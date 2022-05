Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille est annoncée pour Nkunku !

Publié le 5 mai 2022 à 8h45 par Thibault Morlain

Souhaitant quitter le RB Leipzig cet été, Christopher Nkunku aura l’embarras du choix en cas de départ.

Arrivé au RB Leipzig, Christopher Nkunku est aujourd’hui au sommet de son art. Et pour aller encore plus haut, le milieu offensif souhaiterait s’en aller afin de se frotter au plus haut niveau au quotidien. Sous contrat jusqu’en 2024, Nkunku aurait ainsi des envies d’ailleurs, mais ce désir se heurterait pour le moment aux plans de Leipzig, bien décidé à conserver l’international français. Le message aurait d’ailleurs été passé que 100M€ ne suffiront pas pour recruter le joueur de 24 ans. Les prétendants sont prévenus et ils sont nombreux.

Qui récupérera Nkunku ?

Où jouera Christopher Nkunku la saison prochaine ? Du beau monde serait au rendez-vous pour récupérer l’actuel joueur du RB Leipzig en cas de départ selon les informations de L’Equipe. Un possible retour au PSG aurait notamment été discuté. A côté de cela, Manchester United, Manchester City, le Milan AC, Newcastle, le Bayern Munich ainsi que le FC Barcelone auraient coché le nom de Nkunku. Pour ce qui est des Blaugrana, tout dépendra toutefois de la situation financière cet été. A suivre…