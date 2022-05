Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand retour de Nkunku plombé… par Leonardo ?

Publié le 4 mai 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Après 3 ans au RB Leipzig, Christopher Nkunku voudrait désormais partir afin d’aller voir plus haut. L’idée d’un retour au PSG a été évoquée pour l’international français, mais Leonardo pourrait mettre à mal cette opération. Explications.

Avec 31 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku affole les compteurs cette saison. Avec le RB Leipzig, le milieu offensif a enchainé les prestations XXL, ce qui lui a d’ailleurs permis d’être appelé pour la première fois en équipe de France. Désormais, avec ce nouveau statut, Nkunku va désormais confirmer à un niveau encore plus et c’est pour cela qu’il voudrait aujourd’hui quitter le club de la galaxie Red Bull. En effet, selon les informations de L’Equipe , afin de se frotter au très haut niveau au quotidien, Christopher Nkunku voudrait faire ses valises lors du prochain mercato, bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2024 avec Leipzig. Alors que le joueur de 24 ans aurait fait part de ses intentions à certains de ses coéquipiers, son agent, Pini Zahavi aurait lui entamé les premières démarches auprès de la direction allemande. Et à l’issue d’une première réunion, il y a quelques semaines, la réponse du RB Leipzig n’a pas vraiment été celle que l’ancien joueur du PSG espérait. En effet, il a été expliqué que l’actuel 5ème de Bundesliga voulait conserver Christopher Nkunku afin d’en faire sa star. Et pour confirmer cette intention, l’idée serait de lui offrir un nouveau contrat, augmenter son salaire et inclure une clause libératoire.

Leonardo est contre !