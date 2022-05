Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba reçoit un énorme avertissement pour son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 19h15 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat à l'OM, William Saliba pourrait bien retourner à Arsenal en fin de saison. Mais cela n'effraie pas Rob Holding, défenseur central des Gunners.

En quête de renforts défensifs, l'OM a notamment obtenu le prêt de William Saliba l'été dernier. Le joueur formé à l'ASSE s'est d'ailleurs rapidement imposé comme un cadre de Jorge Sampaoli, au point que Pablo Longoria envisagerait de le conserver la saison prochaine. Cependant, le prêt de William Saliba ne s'accompagne pas d'une option d'achat ce qui rend ce dossier très compliqué pour le club phocéen. Par conséquent, un retour à Arsenal est clairement envisageable à l'issue de la saison. Chez les Gunners , William Saliba serait ainsi confronté à la concurrence de Gabriel, Ben White ou encore Rob Holding. Ce dernier prévient d'ailleurs clairement le joueur de l'OM.

Holding ne craint pas Saliba