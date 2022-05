Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s'ouvre pour Laporta avec ce joueur de Tuchel !

Publié le 5 mai 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone entendrait bien recruter un nouveau latéral gauche pour apporter plus d'options à Xavi à ce poste et penserait donc à Marcos Alonso. Et l'arrivée de l'Espagnol pourrait être bien engagée...

Après une saison assez mouvementée, le FC Barcelone entend bien se renforcer cet été pour vivre un exercice 2022-2023 plus paisible. Dans cette optique, Joan Laporta aurait quelques pistes sur sa liste, notamment au poste de latéral gauche. Xavi souhaiterait avoir un nouveau joueur à disposition dans ce secteur pour pouvoir suppléer Jordi Alba. Le club catalan penserait donc à plusieurs joueurs, dont Marcos Alonso, pour satisfaire les envies de l’entraîneur blaugrana. D’ailleurs, Joan Laporta aurait une ouverture dans ce dossier.

Marcos Alonso veut quitter la Premier League, Chelsea est vendeur