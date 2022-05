Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Areola… Un énorme ménage s’annonce chez les gardiens du PSG !

Publié le 5 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Au PSG, les gardiens sous contrat sont plus que nombreux alors que les places sont comptés. Mais cela pourrait se résoudre durant le prochain mercato estival où cela risque d’être animé autour des portiers parisiens.

Ces dernières années, au PSG, le poste de gardien a toujours été un problème. Alors que Leonardo avait réussi à résoudre cela en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid en 2019, cela s’est compliqué pour Mauricio Pochettino suite à l’arrivée libre de Gianluigi Donnarumma en provenance du Milan AC. Le PSG dispose ainsi de deux des meilleurs gardiens du monde pour une seule place de titulaire toutefois. Tout au long de la saison, l’Italien et le Costaricien ont ainsi alterné, ne laissant alors aucune place aux autres gardiens du PSG. Et ils sont nombreux. D’ailleurs, face à ce manque d’opportunité, beaucoup ont dû aller voir ailleurs. Alphonse Areola, qui a enchainé les prêts ces dernières saisons, a été cédé à West Ham. Sergio Rico est lui parti cet hiver à Majorque. De son côté, Marcin Bulka a passé la saison en prêt à l’OGC Nice. Et à côté, plusieurs jeunes gardiens ont signé un contrat pro, mais doivent prendre leur mal en patience dans l’espoir de réussir au plus haut niveau.

Navas-Donnarumma, il n’en restera qu’un !

Toutefois, cette situation complexe chez les gardiens du PSG pourrait ne pas durer. Cela va notamment concerner le duel entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mauricio Pochettino l’a promis, les choses vont changer et cette alternance ne devrait pas perdurer. D’ailleurs, le PSG pourrait bien ne plus avoir à alterner entre Navas et Donnarumma puisque l’un des deux ne devraient plus être la saison prochaine. Et entre l’Italien et le Costaricien, c’est l’ancien du Real Madrid qui devrait faire ses valises. Ayant déjà connu cette situation avec Thibaut Courtois chez les Merengue, il pourrait à nouveau être poussé vers la sortie tandis que le PSG voit l’avenir avec Gianluigi Donnarumma, lui qui est arrivé l’été dernier.

Des prêtés qui ne reviendront pas ?

Ensuite, il faudra se pencher sur les gardiens prêtés par le PSG. Et on ne devrait pas le revoir dans la capitale. En ce qui concerne Alphonse Areola, si West Ham dispose d’une option d’achat, Fulham, qui a validé son ticket pour la Premier League, serait intéressé à l’idée de faire revenir l’international français. Evoluant depuis cet hiver à Majorque, Sergio Rico est lui annoncé avec insistance du côté de la Lazio pour la saison prochaine. Enfin, Marcin Bulka semble avoir réussi à convaincre son monde du côté de l’OGC Nice. Et aujourd’hui, la tendance est à ce que les Aiglons lèvent leur option d’achat. A voir également ce qu'il adviendra des jeunes gardiens du PSG, qui pourraient eux être cédés afin de pouvoir avoir du temps de jeu loin du Parc des Princes. De quoi donc faire un peu le ménage chez les portiers du PSG…