Mercato - OM : Arabie Saoudite, transferts... Longoria prépare du lourd pour cet été !

Publié le 5 mai 2022 à 17h10 par Arthur Montagne

Convaincu que l'OM va prochainement être vendu à des investisseurs saoudiens, Thibaud Vézirian assure que cela permettra au club phocéen de réaliser un très gros mercato.

L'été dernier, l'OM n'a pas chômé puisque Pablo Longoria a bouclé 12 transactions pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Avec la perspective d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'OM devrait encore s'activer cet été. Et pour cause, Thibaud Vézirian confirme une nouvelle fois que le club marseillais va passer sous pavillon saoudien ce qui permettra à Pablo Longoria de mener un mercato ambitieux.

«De belles choses vont arriver»