Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup à 0€ est toujours possible pour Xavi !

Publié le 5 mai 2022 à 17h00 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala va partir libre cet été. Mais contrairement à ce qui est annoncé en Italie, le Borussia Dortmund n'est pas une option.

L'avenir de Paulo Dybala sera l'un des enjeux majeurs du prochain mercato. Et pour cause, alors que son contrat prend fin le 30 juin avec la Juventus, l'ancien meneur de jeu de Palerme va partir libre. Sa destination reste encore incertaine bien que La Gazzetta dello Sport révélait que La Joya était proche de s'engager avec l'Inter Milan. Une information rapidement démentie par son agent. « Le joueur est exclusivement concentré sur la fin de la saison, le championnat et la finale de la Coupe d'Italie. Aucun accord n'a été conclu avec une équipe en Italie ou à l'étranger pour le moment », assurait Jorge Antun.

Le Borussia n'est pas dans le coup pour Dybala