Mercato - OM : Sampaoli met la pression sur McCourt pour son avenir !

Publié le 5 mai 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Quasiment un an et demi après son arrivée, une prolongation de Jorge Sampaoli semble être évoquée à l’OM... mais tout ne semble pas si simple.

L’Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1 et toujours en course pour un titre européen, à l’issue d’une saison loin d’être calme. Plusieurs polémiques sont en effet venues émaillées les semaines marseillaises, nombreuses d’entre elles ayant un lien direct avec Jorge Sampaoli et son travail. Certains choix du coach de l’OM n’ont en effet pas été compris, comme avec l’alternance entre Pau Lopez et Steve Mandanda, ou encore le traitement d’un Arkadiusz Milik qui est indéniablement la meilleure arme offensive de l’équipe. Ainsi, un départ a été évoqué... mais a rapidement été écarté par Pablo Longoria, qui semble compter sur Sampaoli pour l’avenir.

Sampaoli veut une équipe pour la Ligue des Champions