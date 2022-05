Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Jorge Sampaoli justifie ses choix !

Publié le 4 mai 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

A l’OM, la gestion des gardiens est également un sujet délicat. Alors que les choix de Jorge Sampaoli font toujours réagir, l’Argentin en a dit plus sur la question.

Relégué sur le banc de touche suite à l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a eu énormément de mal à digérer sa nouvelle situation à l’OM et les choix de Jorge Sampaoli. Mais en cette fin de saison, le champion du monde a l’occasion de montrer qu’il est toujours au niveau en brillant en Coupe d’Europe. D’ailleurs, ce jeudi, pour la demi-finale retour d’Europa League Conférence contre le Feyenoord Rotterdam, c’est Mandanda qui sera titulaire dans les buts de l’OM.

« Je n'ai pas l'impression que ça les dérange »