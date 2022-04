Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli lâche un énorme message à Mandanda !

Publié le 27 avril 2022 à 22h15 par La rédaction

Alors que Steve Mandanda va disputer son 100ème match européen avec l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a voulu rendre hommage à son gardien, qui peine à obtenir du temps de jeu cette saison.

Steve Mandanda est sans contestation une légende de l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée chez les Phocéens en 2007, le Français n’a connu que cette équipe, excepté lors d’une expérience non fructueuse à Crystal Palace lors de la saison 2016-2017. Alors qu’il a disputé 608 rencontres sous le maillot de l’OM, le portier est de loin le joueur le plus capé de l’histoire du club, devant Roger Scotti et ses 452 apparitions. Titulaire durant l’entièreté de l’UEFA Conference League, le natif de Kinshasa connaitra ce jeudi sa 100ème apparition en coupe d’Europe avec Marseille, et Jorge Sampaoli a tenu à lui rendre hommage.

« Il a gagné le respect du club et de la ville »