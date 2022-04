Foot - OM

OM : Dimitri Payet annonce la couleur avant Feyenoord !

Publié le 20 avril 2022 à 23h48 par La rédaction

Après la victoire très importante de l’OM face au FC Nantes (3-2), Dimitri Payet est revenu sur l’état de ses troupes avant la demi-finale de C4 face au Feyenoord Rotterdam.