OM - Clash : Longoria fracasse l’arbitrage après le PSG !

Publié le 18 avril 2022 à 10h10 par La rédaction

Alors que l’OM s’est incliné 2-1 face au Paris Saint-Germain, Pablo Longoria estime que les Phocéens ont été victime d’une erreur d’arbitrage, sur le penalty accordé au PSG.

L’Olympique de Marseille laisse le Paris Saint-Germain s’éloigner un peu plus dans la course au titre de champion de France. Opposés pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, les rivaux se sont quittés sur le score de 2-1 pour le PSG, qui devance désormais ses adversaires du soir de 15 points. Alors que le club de la capitale a obtenu un penalty dans les arrêts de jeu de la première période pour une main de Valentin Rongier, cette décision arbitrale scandalise Pablo Longoria, qui estime que la VAR doit empêcher ce type d’erreurs.

« La VAR doit éviter les erreurs. C'était une décision importante »