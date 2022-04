Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda très remonté contre un proche de Sampaoli ?

Publié le 17 avril 2022 à 12h10 par A.M.

Relégué sur le banc des remplaçants par Pau Lopez, Steve Mandanda aurait également une relation très fraiche avec Jon Pascua, l'entraîneur des gardiens de l'OM, nommé par Jorge Sampaoli.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a un peu plus d'un an, Jorge Sampaoli avait rapidement fait le ménage pour imposer ses idées pour le poste de gardiens de but. Comme il l'avait fait à Santos puis à l'Atlético Mineiro, le Pelado a rapidement décidé de tout changer à ce poste a donc nommé un entraîneur des gardiens, à savoir Jon Pascua, avec lequel il a pris la décision de recruter Pau Lopez dont le profil correspond plus à ce que recherche Jorge Sampaoli, que celui de Steve Mandanda.

Mandanda ne s'entend pas avec l'entraîneur des gardiens