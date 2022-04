Foot - OM

OM : Payet raconte son but incroyable contre le PAOK !

Publié le 27 avril 2022 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2022 à 15h23

Auteur d’un but spectaculaire contre le PAOK Salonique en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet est revenu sur ce moment mémorable.