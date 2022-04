Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse recrue estivale est validée dans le vestiaire de Sampaoli !

Publié le 27 avril 2022 à 20h45 par La rédaction

Devenu titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, Gerson est l’un des hommes forts de l’OM. Avant d’affronter Feyenoord, Pape Gueye est revenu sur l’importance du Brésilien, arrivé l'été dernier.

L’été dernier, Pablo Longoria n’a pas chômé. Le président de l’OM a attiré pas moins de dix recrues pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Gerson est la plus chère d’entre elles. Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM a dû dépenser une somme avoisinant 30M€ pour s'attacher les services du milieu de terrain de 24 ans. Un prix que Gerson a mis du temps à justifier… Sur ces premiers mois, l’international brésilien a eu du mal à s’adapter au championnat français. Mais aujourd'hui, l’ancien joueur de Flamengo a fini par s’imposer et devenir un joueur clé de l’OM.

«Au début c'était compliqué, mais il a travaillé et on voit le résultat»