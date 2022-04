Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse est tombée pour l'interdiction de recrutement ?

Publié le 27 avril 2022 à 18h10 par La rédaction

Menacé par une interdiction de recrutement pour cet été, l’OM ne devrait pas être embêté. En revanche, la sanction pourrait tomber l’hiver prochain.

C’est une belle frayeur que s’est fait l’OM en janvier dernier. Alors que Pape Gueye était à la CAN, le club olympien a appris sa sanction en raison de l'arrivée très commentée de l’international sénégalais. Une amende à payer ainsi qu’une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos. Dans la foulée, l’OM a fait appel de la décision et attend toujours de passer devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport). Et en attendant le verdict, Pablo Longoria ne devrait pas être enquiquiné…

Pas d’interdiction de recrutement pour cet été