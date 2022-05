Foot - OM

OM - Malaise : Le message fort de Pau Lopez sur Steve Mandanda !

Publié le 2 mai 2022 à 23h10 par Thibault Morlain

Jorge Sampaoli l’a annoncé, Steve Mandanda jouera jeudi contre le Feyenoord Rotterdam. Pas un problème aux yeux de Pau Lopez, son concurrent dans les buts de l’OM.

Devant gérer la concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda à l’OM, Jorge Sampaoli a opté pour aligner l’Espagnol en Ligue 1 et le Français en Coupe d’Europe. Et ce jeudi, pour la demi-finale retour d’Europa League Conference contre le Feyenoord Rotterdam, c’est bien Mandanda qui sera aligné. « J'ai parlé avec Mandanda pour qu'il mette toute son attention sur le match important de jeudi qui peut nous envoyer en finale », a lâché Sampaoli.

« Il a beaucoup de mérite »