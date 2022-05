Foot - OM

OM - Clash : Aulas tacle sèchement Sampaoli !

2 mai 2022

Au lendemain du succès de l'OL face à l'OM au stade Vélodrome. Jean-Michel Aulas s’est lâché sur Twitter en visant le comportement de l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli sur son banc de touche.

Dimanche soir, après la large revers concédé à domicile par l'OM contre l'OL en championnat (0-3), Jorge Sampaoli n'a pas dissimulé sa déception en conférence de presse, et l'entraîneur argentin a d'ailleurs pointé du doigt les décisions arbitrales : « Déçu ? Oui, sincèrement c’est le mot. Ça a été douloureux pour nous mais il n’y a aucune solution maintenant cap sur jeudi. On a déjà eu des décisions comme ça contre Paris. Il faut unifier les décisions … », a lâché Sampaoli. Et l'attitude de l'entraîneur de l'OM n'a visiblement pas été du goût de Jean-Michel Aulas...

Sampaoli pas épargné