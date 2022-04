Foot - OM

OM : Peter Bosz rend hommage à Sampaoli !

Publié le 29 avril 2022 à 14h38 par La rédaction mis à jour le 29 avril 2022 à 14h54

Alors que leurs équipes vont s'affronter ce week-end, l'entraineur de Lyon Peter Bosz a rendu ce vendredi un hommage appuyé au coach de l'OM Jorge Sampaoli.