OM - Malaise : Le gros coup de gueule de Guendouzi !

Publié le 29 avril 2022 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 29 avril 2022 à 10h18

Suite au revers de l’Olympique de Marseille jeudi soir contre le Feyenoord Rotterdam (2-3), Mattéo Guendouzi est monté au créneau en zone mixte.

Après la défaite de l’Olympique de Marseille en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam (2-3), Mattéo Guendouzi n’a pas caché son agacement. A l’issue de la rencontre, le milieu de terrain de l'OM a pointé du doigt les carences olympiennes dans le match. « On va dire qu’on reste en vie car il n’y a qu’un but d’écart mais on est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait trop d’erreurs individuelles, trop d’erreurs défensives, on est passé à côté de cette demi-finale aller » a analysé l’ancien joueur d’Arsenal au micro de M6.

« Pas digne de l’OM »