OM - Polémique : Le gros coup de gueule de Sampaoli !

Publié le 2 mai 2022 à 10h10 par La rédaction

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné 0-3 face à l’Olympique Lyonnais au stade Vélodrome en clôture de la 35ème journée de Ligue 1. Un résultat décevant entaché par des décisions arbitrales controversés qui n’ont pas plus à Jorge Sampaoli.

C’était le choc de la 35ème journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL dimanche soir au stade Vélodrome, et la rencontre a tourné à l’avantage des Gones qui se sont largement imposés (3-0). Pour les marseillais, le coupable est tout trouvé, il s’agit de l’arbitre du match Mr Anthony Gautier. Entre un penalty qui aurait pu être sifflé en faveur de l’OM sur une main de Moussa Dembélé et le premier but lyonnais entaché d’une faute de ce dernier sur Pau Lopez, l’arbitre central a fait des choix forts. Des décisions arbitrales qui ne sont pas du goût de Jorge Sampaoli.

« Déçu ? Oui, sincèrement c’est le mot »