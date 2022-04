Foot - OM

OM - Malaise : Après Payet, Sampaoli vole à la rescousse de Caleta-Car !

Publié le 1 mai 2022 à 1h30 par La rédaction

Auteur d’une très grosse erreur face au Feyenoord, Duje Caleta-Car peut compter sur le soutien de son entraineur, Jorge Sampaoli.

L’erreur de Duje Caleta-Car pourrait coûter cher à l’Olympique de Marseille. En effet, alors que les Phocéens se sont inclinés 3-2 face au Feyenoord, le Croate a offert le 3ème but à ses adversaires. Seulement quelques secondes après le coup d’envoi de la seconde période, ce dernier n’a pas suffisamment appuyé sa passe pour Steve Mandanda, permettant à Cyriel Dessers de se présenter seul face au gardien. Alors que cette erreur pourrait peser gros sur la campagne européenne de l’OM, Dimitri Payet a déjà pris la défense de son coéquipier : « Il a fait une erreur mais on ne lui en veut pas, ça fait partie de la vie d'un groupe, Duje fait une grande saison » . Toutefois, le maitre à jouer marseillais n’est pas le seul à afficher son soutien pour le joueur de 25 ans, et Jorge Sampaoli est allé dans le même sens.

« Je vois plus loin qu'une seule erreur »