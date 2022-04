Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet monte au créneau pour Caleta-Car !

Publié le 30 avril 2022 à 18h15 par Thibault Morlain

Alors que Duje Caleta-Car est passé au travers de son match contre le Feyenoord Rotterdam, Dimitri Payet a souhaité prendre la défense de son coéquipier.

L’OM est donc reparti avec un but de retard de Rotterdam suite à la demi-finale d’Europa League Conférence. Au terme d’un match spectaculaire contre le Feyenoord, les hommes de Jorge Sampaoli se sont donc inclinés. Et suite à ce revers, Duje Caleta-Car, auteur de très grosses erreurs durant la rencontre, a notamment été pointé du doigt. Critiqué, le Croate peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers.

« Duje fait une grande saison »