OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Les confidences de Dimitri Payet !

Publié le 30 avril 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

A l’OM, la gestion des gardiens fait également énormément parler. Et ce samedi, en conférence de presse, Dimitri Payet s’est confié sur ce duel entre Steve Mandanda et Pau Lopez.

Avec l’arrivée de Pau Lopez l’été dernier à l’OM, les cartes ont été redistribuées chez les gardiens. Jusque là intouchable, Steve Mandanda a été relégué sur le banc de touche. Une situation que l’international français a eu du mal à digérer. Mais voilà qu’en cette fin de saison Mandanda a l’occasion de se montrer. Titulaire en Coupe d’Europe, la légende de l’OM prouve qu’elle est toujours au niveau. De quoi alors relancer les débats concernant la gestion de Jorge Sampaoli avec ses gardiens.

« On a la chance d'avoir deux bons gardiens »