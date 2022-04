Foot - OM

OM - Malaise : Amine Harit se livre sur son passage à vide avec Sampaoli !

Publié le 28 avril 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Si Amine Harit brille actuellement avec l’OM, le Marocain est passé par des moments compliqués cette saison. Un passage à vide sur lequel s’est livré le principal intéressé.

Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli a fait un énorme mea culpa pour Amine Harit. Décisif en cette fin de saison avec l’OM, le Marocain a su prendre son mal en patience pour avoir cette saison. En effet, après son arrivée en provenance de Schalke 04 en début d’exercice, le milieu offensif n’avait pas vraiment réussi à convaincre l’Argentin. Ainsi, le temps de jeu d’Amine Harit était considérablement réduit avec l’OM et sa situation sur la Canebière n’était clairement pas simple.

« J’ai juste dû la fermer et attendre mon moment »