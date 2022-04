Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette anecdote sur l’arrivée de Steve Mandanda !

Publié le 28 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Steve Mandanda est une véritable légende à l’OM. Toutefois, initialement, il n’était pas forcément prévu que le portier rejoigne la Canebière. Explications.

En 2007, Steve Mandanda a rejoint l’OM en provenance du Havre. Depuis, l’international français a écrit sa légende avec le maillot phocéen, connaissant une petite aventure en Premier League, à Crystal Palace au milieu de cette aventure. Mais Mandanda est bien revenu à l’OM où il va laisser sa trace pendant un certain temps. A l’origine de ce recrutement, José Anigo a toutefois révélé que les choses auraient dû se passer différemment.

« Nous étions allés voir Johnny Placide… »