Mercato - OM : Mandanda a vendu la mèche pour son avenir ?

Publié le 26 avril 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Interrogé dimanche soir sur sa situation personnelle très spéciale cette saison à l’OM, Steve Mandanda a laissé entendre dans son discours qu’il pourrait partir durant le mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Steve Mandanda (37 ans) doit composer cette saison avec la concurrence de Pau Lopez qui lui a piqué sa place de titulaire depuis son arrivée l’été dernier. Et malgré cette situation très particulière pour Mandanda qui est pourtant l’une des légendes de l’OM de par sa longévité, il se montre très serein lorsqu’il s’agit d’évoquer son cas particulier. Mais son annonce dimanche soir au micro de Prime Vidéo après la victoire à Reims (1-0) peut laisser entendre des intentions de départ cet été…

« Je prends les matchs, après on verra… »