Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 25 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Alors que le contrat de Ronald Araujo prendra fin en juin 2023, le FC Barcelone aurait trouvé un accord pour conserver son défenseur jusqu’en 2026.

Depuis deux saisons, Ronald Araujo prend de plus en plus d’importance au sein du FC Barcelone, au point d’être désormais l’un des cadres de l’effectif de Xavi. En effet, l’international uruguayen est indiscutable dans la charnière centrale Blaugrana aux côtés de Gérard Piqué, et a disputé 39 matchs. Toutefois, le contrat du joueur de 23 ans approche de son terme, et sa situation attire les convoitises de plusieurs géants européens. Le défenseur devrait cependant bien rester au Barça, et aurait trouvé un accord avec ses dirigeants.

Barcelone a trouvé un accord avec Araujo

Le dossier Ronald Araujo approche de son dénouement. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone devrait prochainement officialiser la prolongation de contrat de l’international uruguayen jusqu’en 2026, malgré les intérêts de Manchester City, Manchester United et Chelsea.