Mercato - PSG : Navas-Donnarumma, celui qui partira sera…

Publié le 2 mai 2022 à 3h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Vu la situation actuelle, l’un des deux gardiens du PSG, à savoir Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, va devoir s’en aller cet été. Et la direction semble avoir tranché à ce sujet…

Le 20 avril dernier au micro de Canal + , Keylor Navas avait lancé un ultimatum à la direction du PSG au sujet de sa situation concurrentielle avec Gianluigi Donnarumma : « Si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », avait clairement averti Navas. Le PSG va donc devoir prendre une décision radicale au sujet de ses gardiens, et elle semble déjà toute trouvée.

Navas vers la sortie ?

Comme l’a annoncé L’Equipe dimanche dans ses colonnes, Gianluigi Donnarumma semble être logiquement la solution d’avenir du PSG puisqu’il s’est engagé jusqu’en juin 2026 l’été dernier, et qu’il est bien plus jeune (23 ans) que Keylor Navas (35 ans). Par conséquent, c’est l’ancien gardien du Real Madrid qui devrait être contraint de changer d’air lors du prochain mercato estival.