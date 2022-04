Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Donnarumma et Navas, Leonardo a enfin tranché !

Publié le 30 avril 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

Alors que la cohabitation entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ne peut plus durer, le PSG aurait fait son choix. En effet, le club de la capitale souhaiterait conserver son gardien italien plutôt que l'ancien pensionnaire du Real Madrid.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino est confronté à un énorme dilemme entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Alors que le choix est cornélien pour lui, le coach du PSG a décidé de mettre en place une parfaite alternance entre ses deux gardiens de classe mondiale. Toutefois, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont déjà fait savoir qu'ils ne voulaient pas vivre la même situation la saison prochaine. Contraint de faire un choix définitif entre ses deux portiers, le PSG aurait pris sa décision.

Le PSG veut garder Gianluigi Donnarumma