Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il raison de faire le forcing pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 30 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Pour potentiellement oublier Kylian Mbappé et surtout Angel Di Maria, le Qatar songerait à Ousmane Dembélé ainsi qu’à Riyad Mahrez entre autres. Néanmoins, l’ailier du FC Barcelone est-il l’option parfaite pour remplir ce rôle selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Cet hiver, alors qu’une prolongation de contrat au FC Barcelone ne se dessinait pas, la faute aux exigences financières du joueur et de son agent Moussa Sissoko, Ousmane Dembélé avait été écarté du groupe de Xavi Hernandez lors des deux derniers matchs du Barça avant la clôture du mercato hivernal. Il a notamment été question d’un départ au PSG et le club de la capitale aurait profité de ces discussions afin de s’entendre verbalement avec le clan Dembélé pour un accord oral en cas de départ libre de tout contrat du FC Barcelone à la fin de la saison. Depuis, une prolongation de contrat semble être à la fois souhaitée par le comité de direction du Barça et par le joueur et son entourage. De quoi pousser le PSG à passer à l’action ?

Une offre de contrat formulée par le PSG, mais…