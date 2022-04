Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un crack français recale Xavi !

Publié le 30 avril 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Mamadou Coulibaly aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, dont le FC Barcelone. Toutefois, les Monégasques n'auraient rien à craindre sur ce dossier, puisque le crack de 18 ans aurait décidé de prolonger avec le club du Rocher.

En fin de contrat le 30 juin avec l'AS Monaco, Mamadou Coulibaly aurait alarmé un grand nombre de cadors européens. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Sport.es , le FC Barcelone, Manchester City, le Milan AC, la Juventus et Tottenham souhaiteraient profiter de la situation pour boucler un gros coup à 0€ avec la pépite de 18 ans cet été. Mais heureusement pour l'AS Monaco, Mamadou Coulibaly n'aurait pas du tout l'intention de faire ses valises de si tôt.

Mamadou Coulibaly a décidé de rester à Monaco