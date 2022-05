Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande décision de Longoria pour la suite du projet McCourt !

Publié le 5 mai 2022 à 16h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Jorge Sampaoli est en train de réaliser une saison pleine sur le banc de l’OM, Pablo Longoria serait en train de faire le forcing en coulisses pour prolonger le contrat de son entraîneur argentin qui réalise une saison convaincante. Un choix fort pour la suite de son grand projet pour le club phocéen.

Actuel deuxième de Ligue 1 et en demi-finale de la Ligue Europa Conference, l’OM est en train de réaliser un exercice 2021-2022 plutôt convaincant, et il le doit en grande partie à son chef d’orchestre, Jorge Sampaoli. Nommé sur le banc du club phocéen en février 2021 quelques semaines après la démission brutale d’André Villas-Boas, l’entraîneur argentin est actuellement engagé jusqu’en juin 2023, et le président de l’OM Pablo Longoria a déjà affiché des intentions claires au sujet de Sampaoli pour l’avenir en mars dernier, sur les ondes de RMC Sport : « J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour. Ma situation est de prendre de la hauteur avec le projet. Je suis satisfait du travail qu’il a fait. J’ai envie de continuer avec ce projet », avait confié Longoria. Et ça se précise pour Jorge Sampaoli…

Longoria donne tout pour prolonger Sampaoli

RMC Sport confirme ce jeudi la volonté de la part du président de l’OM de prolonger au plus vite le contrat de Jorge Sampaoli pour apporter de la stabilité au projet McCourt, d’autant que Longoria apprécie beaucoup l’ancien entraîneur du FC Séville. De son côté, Sampaoli serait très heureux sur le banc de l’OM et donc également très attiré par cette perspective de prolongation de contrat, d’autant qu’il a réussi à mettre de l’eau dans son vin ces derniers mois en adaptant son management et sa façon d’entrainer pour améliorer au mieux les résultats de son équipe. Interrogée par La Provence, une source proche de Jorge Sampaoli a même précisé qu’il était « probable » de le voir prolonger à l’OM dans les semaines à venir. Mais il faudra pour cela lui offrir un effectif compétitif.

Sampaoli réclame du renfort