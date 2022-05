Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Retour de flamme pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 5 mai 2022 à 16h00 par Arthur Montagne

Régulièrement annoncé dans le viseur de l'ASSE, Zinedine Ferhat serait toujours en contact avec les Verts alors que son contrat à Nîmes prend fin le 30 juin.

Encore loin d'être assuré de son maintien en Ligue 1, l'ASSE doit toutefois préparer la saison prochaine et son recrutement. Quoi qu'il arrive, cela va beaucoup bouger chez les Verts cet été puisque de nombreux joueurs voient leur contrat arriver à échéance le 30 juin. Une vague de départs risque de frapper l'effectif de Pascal Dupraz dont l'avenir est également incertain. Par conséquent, l'ASSE est dans l'obligation d'anticiper en scrutant le marché pour se renforcer. Dans cette optique, les Verts surveillent notamment la Ligue 2.

L'ASSE toujours dans le coup pour Ferhat ?