Mercato - OM : C'est confirmé, Frank McCourt a vendu l'OM !

Publié le 5 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Malgré la récurrence des démentis de Frank McCourt et de Pablo Longoria, Thibaud Vézirian reste sur la même ligne depuis plus d'un an, affirmant que l'OM a bel et bien été vendu à des investisseurs saoudiens.

La vente de l'Olympique de Marseille est un sujet récurrent depuis un an et demi. Et pour cause, le 5 février 2021, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe, assurant que tout été bouclé puisque Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à la holding d'Al-Walid bin Talal. Cependant, depuis cette date, aucune officialisation n'a eu lieu, et à l'inverse, les démentis se sont enchaînés, à commencer par Frank McCourt qui ne cesse de répéter qu'il ne souhaite pas vendre l'OM. « C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club », confiait par exemple l'homme d'affaires américain en janvier dernier au micro de France24 . Malgré tout, Thibaud Vézirian n'a jamais change de discours et persiste à dire que l'OM est vendu et qu'il ne manque donc que l'officialisation pour mettre fin au suspens. D'ailleurs, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le sujet du rachat de l'OM avait fait l'objet d'une réunion à Dubaï en novembre dernier.

Vézirian persiste et signe !