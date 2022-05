Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la succession de Mbappé ?

Publié le 5 mai 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Ancien du LOSC, Victor Osimhen pourrait retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, avec le PSG qui le suivrait de très près. La concurrence anglaise va toutefois être très difficile à battre...

L’avenir de Kylian Mbappé va changer énormément de choses au Paris Saint-Germain. Si une prolongation est toujours possible comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, un départ au Real Madrid pourrait créer un trou béant que le PSG devra rapidement combler avec une ou plusieurs recrues offensives de tout premier choix. Selon nos informations, Erling Haaland est un nom qui circule au PSG, mais d’autres pistes ont été évoquées. L’une d’entre elles mènerait à Victor Osimhen, qui connait bien la Ligue 1 pour l’avoir jouée avec le LOSC par le passé et qui évolue actuellement au Napoli. Un départ serait possible pour l’attaquant de 23 ans, mais son club réclamerait tout de même 100M€, après l’avoir recruté en 2020 pour près de 75M€.

Osimhen pourrait bien quitter le Napoli