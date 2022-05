Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ au PSG se confirme pour cet été !

Publié le 5 mai 2022 à 22h45 par La rédaction

Prêté cette saison du côté de Majorque, Sergio Rico devrait quitter définitivement le PSG cet été pour rejoindre la Lazio Rome.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico n’a eu d’autre choix que de quitter le PSG durant le dernier mercato hivernal. Même si l’Espagnol savait pertinemment qu’il ne venait pas à Paris pour être titulaire, les perspectives d’avenir étaient très faibles avec Donnarumma et Navas devant lui. Prêté cette à Majorque, Sergio Rico reviendra au PSG cet été, mais pas pour très longtemps…

Sergio Rico se rapproche de la Lazio Rome