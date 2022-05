Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces grosses révélations sur l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 5 mai 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Envoyé du côté de Tottenham par certains médias, Memphis Depay ne serait pas une option pour les Spurs selon Fabrizio Romano. Néanmoins, un départ du FC Barcelone ne serait pas une hypothèse à écarter.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’OL et surtout libre de tout contrat, Memphis Depay a vu son importance diminuer au FC Barcelone avec les venues de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres cet hiver. Et sa blessure n’a pas joué en sa faveur bien que les dernières apparitions de Depay sous le maillot blaugrana, en atteste son but inscrit face à Majorque dimanche dernier (2-1), aient été soulignées par son entraîneur Xavi Hernandez en conférence de presse. Un départ ne serait cependant pas à écarter d’après Fabrizio Romano et ce, malgré la volonté affichée de Memphis Depay de poursuivre au FC Barcelone.

Un départ d’actualité pour Depay, mais pas à Tottenham !