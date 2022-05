Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour Memphis Depay !

Publié le 5 mai 2022 à 9h00 par La rédaction

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Memphis Depay pourrait finalement rester au Barça la saison prochaine en cas d’échec de l’opération Robert Lewandowski.

Alors que la tendance était plutôt à un départ cet été, Memphis Depay pourrait évoluer sous les couleurs catalane la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le plan était de le vendre cet été plutôt que de le voir partir gratuitement. L’ancien attaquant de l’OL connait une saison assez perturbée par les blessures et a été plombé par les arrivées de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang lors du mercato de janvier. De plus, l’argent récupéré sur un potentiel transfert de Depay permettrait de financer la venue d’un top buteur. Mais qu'en est-il aujourd'hui dans ce dossier ?

Depay dépendant du dossier Lewandowski