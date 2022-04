Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal improbable préparé par Laporta ?

Publié le 28 avril 2022 à 11h00 par La rédaction

En manque d’une doublure à Jordi Alba au poste de latéral gauche, le FC Barcelone avance sur la piste menant à Galan et pourrait proposer certains joueurs en échange pour boucler l'opération.

Alors que le FC Barcelone se dirige vers une saison blanche, le président du club Joan Laporta travaille d’arrache-pied en coulisses pour renforcer son équipe lors du mercato en vue de la saison prochaine. Avec Jordi Alba comme seul latéral gauche, le Barça veut absolument recruter un joueur à ce poste pour faire souffler et concurrencer le champion d’Europe 2012. Si les blaugranas ont coché depuis un certain temps le nom de Javi Galan (Celta Vigo), on en sait plus sur les détails d’un potentiel transfert.

De l’argent + un joueur pour Galan ?