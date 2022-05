Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire du Barça valide totalement l'arrivée de Xavi !

Publié le 6 mai 2022 à 7h30 par La rédaction

Quelques mois après son arrivée à la tête du FC Barcelone, Xavi a reçu un bel hommage de la part de Ronald Araujo, son défenseur central.

Encore une fois, le FC Barcelone semblait parti pour une saison galère. Avec Ronald Koeman à la tête du club, les résultats du début de cet exercice n’ont pas du tout été probants, ce qui a poussé Joan Laporta à nommer Xavi à la tête du Barça. Un choix payant puisque le FC Barcelone a réussi à retrouver le podium. Et dans l’effectif barcelonais, cette décision est totalement validée.

«Xavi est venu pour nous redonner la philosophie du Barça»