Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 6 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Jeudi soir, Le Parisien a lâché une énorme bombe. Alors que jusqu’ici, il n’était question que d’une prise en considération d’une prolongation de contrat de courte durée au PSG par Kylian Mbappé et son entourage comme le10sport.com vous le révélait le 29 mars dernier, le quotidien de la capitale a fait savoir que Mbappé aurait pris la décision d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au PSG. Une information qui a été démentie par Fabrizio Romano ou Foot Mercato entre autres pour l’attaquant du PSG où son contrat arrivera à expiration en juin prochain et pour qui une arrivée au Real Madrid est toujours une option. D’ailleurs, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, qui s’occupe de la partie administrative et contractuelle de la carrière de son fils, a nié une telle information sur son compte Twitter .

La mère de Mbappé nie un accord avec le PSG pour une prolongation