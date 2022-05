Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a tranché pour son avenir !

Publié le 6 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Alors que l’avenir de Jorge Sampaoli fait l’objet de nombreuses discussions actuellement, l’entraîneur de l’OM aurait les idées claires à ce sujet.

Entraîneur de l’OM depuis un peu plus d’un an maintenant, Jorge Sampaoli réalise du très bon travail sur le banc phocéen. Et à un an du terme de son contrat à Marseille, étant lié jusqu’en 2023, l’Argentin voit les questions arriver concernant la suite de son aventure sur la Canebière. A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Sampaoli ? Du côté de l’OM, on souhaiterait visiblement prolonger l’ancien de l’Atlético Mineiro et cela ne serait pas pour lui déplaire.

« Jorge Sampaoli est très content ici »