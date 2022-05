Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse à 35M€ pour sa nouvelle piste !

Publié le 6 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Intéressé par le milieu de terrain de la Salernitana, Ederson, le PSG est prévenu dans ce dossier. Il faudra lâcher 35M€.

Cet été, l'une des priorité du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. Et alors que les noms de Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou encore Sergej Milinkovic-Savic circulent avec insistance, Leonardo regardait également dans des clubs moins huppés en Serie A. C'est ainsi que le directeur sportif du PSG ferait d'Ederson, milieu de terrain de la Salernitana, une piste sérieuse. Mais selon le président du club de Salerne, Danilo Iervolino, il faudra sortir le chéquier.

Pour Ederson, ce sera 35M€