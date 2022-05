Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à jouer un sale tour à Memphis Depay ?

Publié le 6 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a fait part de son souhait de rester au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait tout de même ne pas passer l’été en Catalogne. Explications.

« Je suis venu ici avec l'envie de jouer pour l'équipe, bien sûr sans aucun doute, je veux être important dans l'équipe pour l'année prochaine et pour plusieurs années ». Dimanche soir, dans la foulée de la victoire du FC Barcelone face à Majorque dans laquelle il a joué son rôle en inscrivant un but (2-1), Memphis Depay faisait clairement part de sa volonté de poursuivre son aventure blaugrana entamée l’été dernier. Et ce, malgré les multiples rumeurs sur son avenir ainsi qu’un éventuel départ à l’intersaison. Néanmoins, d’après Fabrizio Romano, il ne faudrait pas totalement écarter la possibilité d’un transfert de Memphis Depay lors du mercato estival.

Memphis Depay pourrait faire ses bagages cet été !