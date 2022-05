Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan est dévoilé pour cet attaquant brésilien !

Publié le 6 mai 2022 à 1h30 par Pierrick Levallet

Alors que l'avenir d'Adama Traoré est encore incertain, le FC Barcelone ciblerait Raphinha. D'ailleurs, Joan Laporta aurait déjà échafaudé un plan pour recruter le Brésilien cet été.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est montré plutôt efficace dans son recrutement en accueillant Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré en plus de Dani Alves. Si les deux premiers se sont parfaitement intégrés dans les plans de Xavi, le troisième en revanche peine à se faire une place face à la concurrence d’Ousmane Dembélé. Prêté par Wolverhampton, l’Espagnol pourrait bien faire son retour en Premier League dès cet été, puisqu’il serait question de ne pas lever l’option d’achat ces derniers temps du côté du FC Barcelone. D’ailleurs, le club catalan aurait un autre ailier droit dans le viseur en la personne de Raphinha. Et Joan Laporta aurait déjà un premier plan pour recruter le Brésilien de 25 ans.

Un prêt avec option d’achat envisagé pour recruter Raphinha ?

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone aimerait attirer Raphinha en prêt, alors que l’avenir d’Adama Traoré reste encore à déterminer. Le club catalan voudrait inclure une option d’achat pour l’international brésilien, afin de pouvoir le recruter de manière permanente s’il se montre à la hauteur des attentes. Reste cependant à voir si un accord pourra être trouvé avec Leeds United d’ici cet été. Affaire à suivre.