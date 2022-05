Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid très inquiet pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 6 mai 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Malgré les informations concernant la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid serait toujours aussi serein en interne et resterait persuadé de la signature de l'attaquant français.

L'avenir de Kylian Mbappé a connu un nouveau rebondissement jeudi soir. Et pour cause, selon les informations du Parisien , le PSG aurait un accord de principe avec son attaquant pour une prolongation de deux saisons, avec une supplémentaire en option. Une tendance qui confirme ce que le10sport.com vous relevait récemment, à savoir que Kylian Mbappé était toujours plus ouvert à l'idée de prolonger au PSG. Pas de quoi faire trembler le Real Madrid.

Le Real reste très tranquille