Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce du clan Mbappé !

Publié le 6 mai 2022 à 9h15 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais au cœur des discussions, son entourage assure que cela reste du 50-50 entre le PSG et le Real Madrid.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé ouvre de plus en plus la porte à une prolongation au PSG. Une tendance confirmée jeudi soir par Le Parisien qui révèle même l'existence d'un accord de principe en vue d'une extension du bail du crack de Bondy de deux saisons, plus une en option. Toutefois, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est rapidement sortie du silence à ce sujet. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », assurait-elle sur Twitter .

C'est toujours du 50-50 pour Mbappé